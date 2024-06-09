Мобильный оператор «Lifecell» отреагировал на недовольство абонентов относительно качества связи и Интернета и сообщил, куда сообщать о сложностях.

Абоненты "Lifecell", как и клиенты других мобильных операторов, сообщают, что качество услуг оставляет желать лучшего. Мол, на фоне отключений электроэнергии пропадает или плохо работает и мобильная связь, и интернет.

Некоторые абоненты жалуются, что проблемы возникают независимо от того, есть электроэнергия, или ее отключили.

«Киев. Два дня независимо от выключения света ни связи не было, ни интернета, очень плохой был. Сегодня пока работает»,

«Ржищев Киевская обл отсутствует связь»,

«Также выключение есть»,

Одесса, Киевский район, Таирова, ул. Ак. Королева и пр. Небесной Сотни. Почти вообще отсутствует связь и мобильный интернет, даже скорую не вызвать! Чтобы заказать лекарство, ходила в супермаркет, там wifi. Извините, это как? , – сообщают абоненты на официальной странице «Lifecell» в Facebook.

В Lifecell сообщили, что с жалобами можно обратиться к оператору компании – для анализа ситуации.

«Получить консультацию оператора Вы можете: по номеру 5433 бесплатно в сети lifecell в пределах Украины; по номеру 0800 20 5433, бесплатно со стационарных номеров; через чат: https://chat.lifecell.ua/ru_s», - уточнили в «Lifecell».

Ранее в Минцифры дали совет, как сохранить доступ в интернет даже во время блэкаутов. Абонентам всех мобильных операторов рекомендуют включить национальный роуминг и подключиться к другому оператору.

Последние новости Украины:

Выключают свет больше, чем другим: в Yasno признались, кому именно не повезет.

В Украине запускают 5G: как проверить, поддерживает ли смартфон.

Vodafone на фоне проблем меняет тарифы: сколько придется платить абонентам.