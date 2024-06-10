Абонент «Vodafone» повідомив, що отримав SMS-повідомлення від оператора, що сплачувати за тариф доведеться більше.
«Вчора отримав СМС, що тепер мені платити 200 гривень. Ну нічого, зате інтернету буде 25 гігабайт», - повідомив абонент.
В компанії підтвердили, що ціни дійсно зміняться:
«Певні тарифи зараз зазнають змін».
Також в компанії зазначили, що вартість тарифу абоненту змінилась, проте буде збільшено і кількість ГБ. Тож можна буде більше користуватися інтернетом.
Зазначимо, що зміни для абонентів «Vodafone» відбудуться вже з 17 червня.
Наприклад, тариф Vodafone Turbo стане дорожчим на 15 гривень. Після підвищення за тариф доведеться платити 180 грн/4 тижні замість поточних 165 грн.
Також окрім цін зміниться і наповнення деяких тарифів.
Нагадаємо, що Vodafone запустив нову послугу ГігаРоумінг Америка. Вона запрацювала з 7 червня. Вартість послуги - 500 грн/на 30 днів. При цьому надається - 5 ГБ/на 30 днів
Замовити нову послугу можна за комбінацією *600*8# або в додатку My Vodafone.
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