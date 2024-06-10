Мобільний оператор «Vodafone» почав попереджати своїх абонентів про зміни – за послуги доведеться платити більше.

Абонент «Vodafone» повідомив, що отримав SMS-повідомлення від оператора, що сплачувати за тариф доведеться більше.

«Вчора отримав СМС, що тепер мені платити 200 гривень. Ну нічого, зате інтернету буде 25 гігабайт», - повідомив абонент.

В компанії підтвердили, що ціни дійсно зміняться:

«Певні тарифи зараз зазнають змін».

Також в компанії зазначили, що вартість тарифу абоненту змінилась, проте буде збільшено і кількість ГБ. Тож можна буде більше користуватися інтернетом.

Зазначимо, що зміни для абонентів «Vodafone» відбудуться вже з 17 червня.

Наприклад, тариф Vodafone Turbo стане дорожчим на 15 гривень. Після підвищення за тариф доведеться платити 180 грн/4 тижні замість поточних 165 грн.

Також окрім цін зміниться і наповнення деяких тарифів.

Нагадаємо, що Vodafone запустив нову послугу ГігаРоумінг Америка. Вона запрацювала з 7 червня. Вартість послуги - 500 грн/на 30 днів. При цьому надається - 5 ГБ/на 30 днів

Замовити нову послугу можна за комбінацією *600*8# або в додатку My Vodafone.

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