Мобильный оператор Vodafone начал предупреждать своих абонентов об изменениях – за услуги придется платить больше.

Абонент "Vodafone" сообщил, что получил SMS-сообщение от оператора, что платить за тариф придется больше.

«Вчера получил СМС, что теперь мне платить 200 гривен. Ну ничего, зато интернета будет 25 гигабайт», – сообщил абонент.

В компании подтвердили, что цены действительно изменятся:

«Определенные тарифы сейчас претерпевают изменения».

Также в компании отметили, что стоимость тарифа изменилась, однако будет увеличено и количество ГБ. Так что можно будет больше пользоваться интернетом.

Отметим, что изменения для абонентов Vodafone произойдут уже с 17 июня.

К примеру, тариф Vodafone Turbo станет дороже на 15 гривен. После повышения за тариф придется платить 180 грн/4 недели вместо текущих 165 грн.

Также кроме цен изменится и наполнение некоторых тарифов.

Напомним, что Vodafone запустил новую услугу ГигаРоуминг Америка. Она заработала с 7 июня. Стоимость услуги – 500 грн/на 30 дней. При этом предоставляется – 5 ГБ/на 30 дней.

Заказать новую услугу можно по комбинации *600*8# или в приложении My Vodafone.

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