Абонент мобільного оператора зіткнувся з неприємною проблемою і зміг не тільки відстояти свій номер, а й отримати компенсацію.

Абонент будь-якого мобільного оператора, в тому числі «Київстар», «Lifecell» чи то «Vodafone», може зіткнутися із ситуацією, коли у вирішенні його питання потрібна допомога.

Про подібну ситуацію повідомили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

Там розповіли, що абонент замовив та оплатив послугу «Збереження номеру» на рік, але згодом помітив, що його номер не реєструється у мережі. З невідомих причин його номер було заблоковано. Громадянин звернувся до оператора щодо розблокування його номера телефону – але питання залишалося не вирішеним.

Тоді абонент прийняв рішення звернутися зі скаргою до НКЕК. Отримавши звернення, НКЕК направила до оператора відповідний запит з вимогою надати пояснення.

Оператор на звернуння відреагував, пояснивши, що на мережі відбувся технічний збій, який і став причиною того, що було припинено надання електронних комунікаційних послуг за абонентським номером заявника.

«Також буде здійснено нарахування компенсації за вказаним абонентським номером», - повідомили в НКЕК.

Звертаючись до абонентів «Київстар», «Lifecell» та «Vodafone», а також інших операторів, в НКЕК наголосили, що якщо не вдається вирішити питання зі своїм оператором напряму, вони мають право звернутись зі скаргою до Комісії.

Зазначимо, якщо абонент хоче захистити свій номер від несанкціонованого перенесення в іншу мобільну мережу за допомогою «Послуги перенесення номера», оператори рекомендують підключити послугу «Збереження номера».

«Послуга дозволяє легко контролювати свій номер і захистить вас від шахрайських дій», - наголошують зокрема у «Vodafone».

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