Абонент мобильного оператора столкнулся с неприятной проблемой и смог не только отстоять свой номер, но и получить компенсацию.

Абонент любого мобильного оператора, в том числе "Киевстар", "Lifecell" или "Vodafone", может столкнуться с ситуацией, когда в решении его вопроса нужна помощь.

О подобной ситуации сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

Там рассказали, что абонент заказал и оплатил услугу "Сохранение номера" на год, но впоследствии заметил, что его номер не регистрируется в сети. По неизвестным причинам его номер был заблокирован. Гражданин обратился к оператору по поводу разблокирования его номера телефона – но вопрос оставался не решенным.

Тогда абонент принял решение обратиться с жалобой в НКЭК. Получив обращение, НКЭК направила оператору соответствующий запрос с требованием предоставить объяснение.

Оператор на обращение отреагировал, объяснив, что в сети произошел технический сбой, который и стал причиной прекращения предоставления электронных коммуникационных услуг по абонентскому номеру заявителя.

«Также будет произведено начисление компенсации по указанному абонентскому номеру», - сообщили в НКЭК.

Обращаясь к абонентам «Киевстар», «Lifecell» и «Vodafone», а также другим операторам, в НКЭК отметили, что если не удается решить вопрос со своим оператором напрямую, они имеют право обратиться с жалобой в Комиссию.

Отметим, если абонент хочет защитить свой номер от несанкционированного переноса в другую мобильную сеть с помощью «Услуги переноса номера», операторы рекомендуют подключить услугу «Сохранение номера».

«Услуга позволяет легко контролировать свой номер и защитит вас от мошеннических действий», - подчеркивают, в частности, в Vodafone.

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