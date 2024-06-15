Під час заряджання смартфону, люди роблять одні й тіж самі помилки, які несуть шкоду техніці – як наслідок, гаджети виходять з ладу завчасно.

Експерти назвали найголовніші помилки, які роблять люди під час зарядки свого смартфону, планшета та інших пристроїв.

Однією з найпоширеніших помилок залишається нічна зарядка. Тобто, людина залишає смартфон на всю ніч на зарядці і йде спати. Відмова від зарядки на всю ніч може не тільки подовжидити життя акумулятора в смартфоні, але й збереже його загальну продуктивність.

Експерти також нагадують, що більшість сучасних смартфонів тепер мають функцію швидкого заряджання, і більшість із них повністю заряджаються за 2 години. Деякі телефони навіть заряджаються від 0 до 100% за півгодини.

Як не можна заряджати смартфон.

Ще одна популярна помилка у той час, коли смартфон знаходиться на зарядці – неоригінальний зарядкий пристрій. Найголовніша приина того, що експерти застерігають від використання неоригінальної зарядки - невідповідність її параметрів і характеристик, які можуть привести до пошкодження батареї та інших проблем зі смартфоном.

Неякісний зарядний пристрій може не забезпечити потрібну напругу і струм зарядки. Таким чином пристрій може перегрітися або навіть згоріти.

Ще одна погана звичка людей під час зарядки смартфону – класти пристрій під подушку. Однак це дуже і дуже небезпечно!

Як не можна заряджати смартфон.

Справа в тому, що під час заряджання смартфон виділяє тепло і воно повинно розсіюватися. У той час, коли гаджет знаходиться під подушкою, це стає неможливим.

Існують випадки, коли смартфони спалахували від перегріву під час зарядки.

Однією з найпоширеніших помилок під час заряджяння смартфону залишається і його інтесивне використання. Спеціалісти радять не грати в ігри і не завантажувати "важкі" файли у той час, коли гаджет на зарядці. Адже під час таких дій процесор виділяє багато тепла.

Коли воно додається до тепла, яке вже виділяється в процесі заряджання акумулятора, це може погіршити стан батареї.

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