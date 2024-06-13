Сучасні телефони, планшети та комп'ютери розраховані на тривалу роботу без необхідності частого перезавантаження.

Сучасні операційні системи на телефонах створені для сну, коли вони активно не використовуються.

Цей режим сну є ефективним режимом з низьким енергоспоживанням. По суті, телефон знаходиться в режимі очікування, чекаючи наступної команди, але не робить багато і не споживає багато енергії, поки чекає, поки ми знову скористаємося.

Сучасні операційні системи стали набагато ефективніше керувати пам'яттю у телефоні.

Зазвичай це досягається шляхом знищення найстаріших процесів у пам'яті.

Найстаріші процеси, як правило, найрідше знадобляться знову, і цей тип керування пам'яттю забезпечує безперебійну роботу телефонів при одночасному зниженні енергоспоживання.

Був час, коли були потрібні перезавантаження для очищення оперативної пам'яті, але здебільшого цей час залишився позаду.

Тим не менш, хоча сучасні операційні системи та операційні системи смартфонів набагато стабільніші і вимагають менше перезавантажень телефону.

Програми, які неефективно використовують пам'ять або іншим чином уповільнюють роботу телефону, іноді призводять до ситуації, коли найкращим варіантом є перезавантаження.

Програми, які неефективно використовують пам'ять телефону або іншим чином уповільнюють роботу пристрою, іноді призводять до ситуації, коли найкращим варіантом є перезавантаження.

Такі чинники можуть іноді викликати необхідність перезавантаження телефону, знову ж таки, така необхідність виникає рідко. Більшість телефонів потребує перезавантаження не частіше одного або двох разів на тиждень.

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