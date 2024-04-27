Как и любая другая техника, наши телефоны могут сломаться и тогда их следует заменить на более новые модели.

Наши телефоны соединяют нас с нашими друзьями, семьей и деловыми партнерами, большинство наших самых приятных воспоминаний и важной информации также хранятся в наших гаджетах.

Вот главные признаки, на которые следует обратить внимание. Как понять, что смартфон скоро сломается:

Батарея быстро разряжается. Замечали ли вы, что по какой-то причине заряд вашего телефона уже не длится так долго, как раньше? Это может быть не ваше воображение.

Со временем аккумулятор каждого смартфона разряжается. Как бы прискорбно это ни было, это нормально. Однако, если вы заметили, что аккумулятор вашего телефона быстро разряжается, даже если вы почти не пользуетесь им, вероятно, кроется основная проблема.

Это признак того, что пришло время купить замену телефона.

Ваши кнопки или экран перестают работать. Очень неприятно коснуться экрана телефона и не получить должного ответа. Одно это может полностью подорвать вашу способность использовать его. Эта проблема может быть прямым результатом повреждения экрана.

Телефон может быть слишком медленным в использовании.

Однако даже если экран вашего телефона полностью не поврежден, эта проблема все равно может возникнуть на достаточно старом телефоне. Важные кнопки вашего телефона, такие как кнопка громкости или питания, также могут перестать работать правильно по мере старения устройства.

Заканчивается место для хранения данных - это также один из признаков, что телефон скоро сломается.

У вас устаревшая модель телефона. Плюсы нового телефона с расширенными функциями и возможностями может стать веской причиной для обновления. В конце концов, кому хочется застрять в прошлом?

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