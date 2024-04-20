Некоторые функции, которые предлагает вам смартфон - далеко не всегда полезны и безопасны, как о них говорят, поэтому важно знать, что лучше не включать, чтобы ваш телефон не взломали.

Наши мобильные телефоны хранят огромное количество личной информации, начиная от фотографий и заканчивая банковскими данными, поэтому надежная киберзащита телефона становится важной частью личной безопасности. Tengri Life предлагает ряд советов, как защитить телефон от хакерских атак.

Пользователям iPhone Подключение к Wi-Fi Рекомендуется контролировать подключение к публичным сетям Wi-Fi. Часто мошенники используют поддельные Wi-Fi точки под публичные сети, например, в кафе, что может привести к краже данных. Эксперты советуют аккуратно подходить к подключению к сетям Wi-Fi, настроить телефон так, чтобы он забывал ранее подключенные сети и запрашивал подтверждение перед новым подключением.

Защита Apple ID На устройствах iOS одним из основных средств защиты является Apple ID. Рекомендуется установить дополнительный пароль на учетную запись для предотвращения несанкционированного доступа. Также важно включить двухфакторную аутентификацию для обеспечения дополнительного уровня безопасности.

Автоматические обновления и отчеты о конфиденциальности Для поддержания устройства в актуальном и защищенном состоянии рекомендуется включить функцию "Ответы на системные угрозы и системные файлы" на iOS. Это позволит вашему устройству автоматически устанавливать обновления безопасности в фоновом режиме. Также стоит регулярно читать отчеты о конфиденциальности для контроля над разрешениями, предоставленными приложениям.

Пользователям Android Механизм защиты - второе пространство Смартфоны на базе Android имеют механизм защиты второго рабочего пространства. Это позволяет создать отдельный рабочий стол для хранения конфиденциальных данных, таких как фотографии. Важно, чтобы о существовании этого пространства знал только владелец устройства.

Хранение в специальной папке и защита графическим паролем Рекомендуется создать специальную папку и дополнительно защитить ее графическим паролем для хранения важных данных.

Также стоит отметить, что Android позволяет устанавливать приложения не только из официальных магазинов, что делает эту операционную систему более уязвимой. Поэтому специалисты советуют отключить возможность скачивания сторонних приложений.

Автозаполнение данных = риск взлома. Функция автозаполнения данных в учетных записях может увеличить риск взлома устройства на Android. Рекомендуется отключить эту функцию для обеспечения безопасности. Кроме того, в настройках для сервисов Google доступны полезные функции, такие как сканирование смартфона на наличие связи с неизвестными трекерами, что позволяет владельцу быть уведомленным об опасности.

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