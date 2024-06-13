Современные телефоны, планшеты и компьютеры рассчитаны на длительную работу без необходимости частой перезагрузки.

Современные операционные системы на телефонах созданы для сна, когда они не используются активно.

Этот спящий режим является эффективным режимом с низким энергопотреблением. По сути, телефон находится в режиме ожидания, ожидая следующей команды, но не делает много и не потребляет много энергии, пока ждет, пока мы его снова воспользуемся.

Современные операционные системы стали гораздо эффективнее управлять памятью в телефоне.

Обычно это достигается путем уничтожения самых старых процессов в памяти.

Самые старые процессы, как правило, реже всего потребуются снова, и этот тип управления памятью обеспечивает бесперебойную работу телефонов при одновременном снижении энергопотребления.

Было время, когда требовались перезагрузки для очистки оперативной памяти, но по большей части это время осталось позади.

Тем не менее, хотя современные операционные системы и операционные системы смартфонов гораздо более стабильны и требуют меньше перезагрузок телефона.

Приложения, которые неэффективно используют память или иным образом замедляют работу телефона, иногда приводят к ситуации, когда лучшим вариантом является перезагрузка.

Приложения, которые неэффективно используют память телефона или иным образом замедляют работу устройства, иногда приводят к ситуации, когда лучшим вариантом является перезагрузка.

Такие факторы могут время от времени вызывать необходимость перезагрузки телефона, опять же, такая необходимость возникает редко. Большинству телефонов требуется перезагрузка не чаще одного или двух раз в неделю.

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