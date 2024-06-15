Во время зарядки смартфона, люди совершают одни и те же ошибки, которые несут вред технике – как следствие, гаджеты выходят из строя раньше времени.

Эксперты назвали самые главные ошибки, которые совершают люди во время зарядки своего смартфона, планшета и других устройств.

Одной из распространенных ошибок остается ночная зарядка. То есть, человек оставляет смартфон на всю ночь на зарядке и идет спать. Отказ от зарядки на всю ночь может не только продлить жизнь аккумулятора в смартфоне, но и сохранит его общую производительность.

Эксперты также напоминают, что большинство современных смартфонов теперь имеют функцию быстрой зарядки, и большинство из них полностью заряжаются за 2 часа. Некоторые телефоны даже заряжаются от 0 до 100% за полчаса.

Как нельзя заряжать смартфон.

Еще одна популярная ошибка в то время, когда смартфон находится на зарядке – неоригинальное зарядное устройство. Самая главная причина того, что эксперты предостерегают от использования неоригинальной зарядки – несоответствие ее параметров и характеристик, которые могут привести к повреждению батареи и другим проблемам со смартфоном.

Некачественное зарядное устройство может не обеспечить требуемое напряжение и ток зарядки. Таким образом, устройство может перегреться или даже сгореть.

Еще одна плохая привычка людей при зарядке смартфона – класть устройство под подушку. Однако это очень и очень опасно!

Как нельзя заряжать смартфон.

Дело в том, что при зарядке смартфон выделяет тепло и оно должно рассеиваться. В то время как гаджет находится под подушкой, это становится невозможным.

Есть случаи, когда смартфоны загорались от перегрева во время зарядки.

Одной из самых распространенных ошибок при зарядке смартфона остается и его интенсивное использование. Специалисты советуют не играть в игры и не скачивать "тяжелые" файлы в то время, когда гаджет на зарядке. Ведь при таких действиях процессор выделяет много тепла.

Когда оно добавляется к теплу, которое выделяется в процессе зарядки аккумулятора, это может ухудшить состояние батареи.

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