Процесс подзарядки смартфона от повербанка очень простой, но даже в нем есть ряд важных правил, которые лучше соблюдать, чтобы не испортить гаджет.

На фоне новых отключений электроэнергии вопрос подзарядки телефона, когда нет света снова очень актуален.

Самым популярным способом подзарядки смартфона без электроэнергии остается повербанк. Однако даже у такого простого процесса есть свои правила.

Так, по словам экспертов, есть одна из самых распространенных ошибок в использовании повербанка. Она заключается в том, что владелец смартфона подключает его к повербанку и кладет устройства в рюкзак, сумку или в карман.

Но, настаивают специалисты, так поступать нельзя. Во-первых, во время зарядки смартфон и повербанк нельзя накрывать. Устройства должны быть на открытом пространстве, но, конечно, не под солнечными лучами.

Как нельзя заряжать смартфон от повербанка

Если же это правило проигнорировать, смартфон и повербанк могут перегреться, что негативно повлияет на их работу.

Еще одна причина, по которой смартфон и повербанк не нужно во время зарядки класть в сумку – риски для разъема.

Кроме того, эксперты советуют не пользоваться смартфоном во время зарядки от повербанка.

Впрочем, во время любой зарядки смартфон лучше не трогать и оставить в покое. Не смотреть видео, не играть в игры, не скачивать приложения.

Как нельзя заряжать смартфон от повербанка

Подчеркнем также, что при зарядке смартфона не следует использовать некачественный или поврежденный повербанк.

Кстати, нельзя использовать повербанк, как основной метод зарядки смартфона.

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