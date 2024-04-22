Даже если iPhone выключен или аккумулятор разряжен, вы сможете увидеть его последнее известное местоположение в приложении.

Важно увидеть последнее местоположение телефона в приложении «Локатор» или на веб-сайте iCloud на другом устройстве.

Даже если вы больше не можете отслеживать местоположение своего iPhone, важно знать, как использовать функцию «Найти мой» или iCloud, чтобы перевести телефон в режим пропажи или настроить его на отправку уведомлений, если кто-то включит его.

Если на вашем iPhone включена функция «Локатор», вы можете использовать приложение «Локатор», чтобы на короткое время просмотреть последнее известное местоположение даже после того, как телефон выйдет из строя.

Включите «Уведомлять при обнаружении» или активируйте режим «Потеря» в «Локатор», чтобы получать уведомления, если кто-то другой найдет ваш IPhone и включит его.

Вы также можете перейти на iCloud и войти в систему, используя свой Apple ID, чтобы найти свой телефон или включить режим пропажи.

Откройте приложение «Локатор» на устройстве Apple. Если на вашем потерянном iPhone включена функция «Локатор» , вы сможете увидеть последнее известное местоположение вашего телефона в приложении «Локатор», даже если ваш телефон выключен, находится в автономном режиме или не работает.

Откройте в iPhone приложение «Локатор» на другом устройстве Apple, на котором выполнен вход в тот же Apple ID, нажмите вкладку «Устройства» . Она находится в нижней части экрана приложения. Выберите свой iPhone из списка устройств - включите «Уведомлять при обнаружении»

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