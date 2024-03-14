Также всегда используйте сканер отпечатков пальцев или функцию распознавания лица для разблокировки телефона.

Не всегда удается защитить себя и свои вещи от людей, желающих легкой наживы. Поэтому полностью обезопасить себя от кражи или потери телефона практически невозможно. Тем не менее, есть вещи, которые важно знать – они помогут уберечь ваши личные данные, данные от карт и кредиток, а также могут даже заблокировать телефон, поэтому преступники им не смогут воспользоваться.

Для начала, всегда используйте PIN-код SIM-карты: смените базовый PIN-код на более сложную комбинацию сразу после активации SIM-карты. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим данным в случае утери телефона. Утерянную карту можно быстро восстановить у оператора связи, а вот утерянные средства можно и не вернуть.

Воспользуйтесь биометрической идентификацией: используйте сканер отпечатков пальцев или функцию распознавания лица для разблокировки телефона. Эти методы предоставляют дополнительный уровень безопасности.

Настройте заводские настройки: при первом включении телефона установите дополнительный пароль для доступа к хранилищу файлов или карте памяти. Также можно настроить функцию ложного ввода пароля.

Используйте удаленную блокировку: для iPhone доступна функция удаленной блокировки, которая позволяет заблокировать доступ к устройству и удалить данные удаленно. Достаточно следовать вашей инструкции и даже благодаря аккаунту Гугл вы сможете заблокировать свои данные и карты. Для Android можно использовать антивирусные приложения с подобной функцией, не забывайте о ней.

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