Подумайте про покупку або позичення деяких із цих предметів, щоб підтримувати заряд телефону під час вимкнення електроенергії.

Під час вимкнення електроенергії вам знадобиться телефон, щоб отримати наші оновлення та іншу важливу інформацію.

Для підтримання заряду телефону при вимкненні живлення може знадобитися додаткове обладнання.

Ви можете розглянути можливість придбання або позичення одного з цих альтернативних джерел живлення , щоб залишатися на зв'язку.

Банки харчування. Power Bank нагадує портативний акумулятор, до якого ви підключаєте свій телефон для заряджання. Їх можна купити у магазинах, які торгують електронними пристроями.

Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) - вони не тільки забезпечують резервну батарею, але і є постійним пристроєм, який автоматично вмикається при відключенні живлення, тому підключені телефони не втрачають живлення.

Зазвичай вони також забезпечують захист від перенапруг, тому ваші прилади будуть захищені від пошкоджень, які можуть статися через зміни рівня напруги. Вихідна потужність залежатиме від пристрою ДБЖ, але зазвичай вони призначені для забезпечення короткочасного живлення, зокрема телефонів.

Автомобільний зарядний пристрій. Більшість сучасних автомобілів мають порт USB. Якщо у вашій машині його немає, ви можете купити адаптер, який підключається до прикурювача вашого автомобіля та телефону.

Якщо у вас немає кабелю, за допомогою якого можна заряджати телефон від USB-порту, придбайте його в місцевому магазині електротоварів або позичте у сім'ї чи друзів.

Портативні генератори.

Портативний генератор – ще один спосіб забезпечити живлення електроприладів та телефону під час відключення електроенергії.

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