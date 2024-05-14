В настоящее время трудно представить себе жизнь без смартфона, для многих пользователей интернета смартфоны стали неотъемлемой частью жизни, поэтому очень важно иметь возможность использовать их без ограничений и задержек.

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, но мы часто забываем, что большинство их возможностей "завязано" на мобильную сеть. Однако ее сигнал не всегда доступен и следует знать, как оставаться на связи в таком случае. Эта инструкция поможет вам совершать звонки и отправлять сообщения со своего смартфона, даже если у него нет сотовой связи, но подключен к интернету.

Установите приложение для вызовов и текстовых сообщений: Загрузите и установите приложение, которое позволяет звонить и отправлять сообщения через Интернет. Наиболее распространенными приложениями для этого являются WhatsApp, Viber, Telegram, Signal и т.д. Выберите то, которое больше подходит, и установите его на свой смартфон.

Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт: После установки приложения откройте его и следуйте инструкциям по регистрации аккаунта. Это может включать ввод номера телефона, получение SMS-кода для подтверждения и другие шаги.

Добавьте контакты: После регистрации добавьте контакты друзей или родных, которые также пользуются этим приложением. Для этого обычно нужно разрешить приложению доступ к вашему списку контактов.

Управляйте настройками конфиденциальности: На некоторых приложениях есть настройки конфиденциальности, которые позволяют вам управлять, кто может видеть ваш онлайн-статус, кем вы зарегистрированы, а также возможность блокировать или разблокировать пользователей.

Стоит отметить, операторы мобильной связи нашли способ решить проблему отсутствия сигнала с помощью технологии VoWiFi (Wi-Fi Calling) – голосовые звонки через Wi-Fi сеть. На данный момент Wi-Fi Calling доступен только в lifecell Украина, однако ожидается, что другие операторы также добавят эту технологию в свой пакет услуг. Давайте подробнее рассмотрим технологию VoWiFi (Wi-Fi Calling).

VoWiFi (Wi-Fi Calling) – это технология, позволяющая совершать звонки, отправлять и получать SMS и MMS сообщения даже при отсутствии покрытия мобильной сети, независимо от вашего местоположения или оператора. Для этого используется Wi-Fi-сеть.

С включенной функцией VoWiFi на вашем телефоне вы можете звонить, не беспокоясь о наличии покрытия, при наличии доступа к домашнему маршрутизатору с доступом в Интернет. Получатель вызова должен иметь доступ к сети GSM или использовать VoLTE. Через Wi-Fi также можно отправлять SMS и MMS.

Технология работает во всем мире, и ваш собеседник не обязательно должен использовать эту услугу для установления соединения.

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