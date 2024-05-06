Незалежно від того, чи використовуєте ви телефон iPhone або Android, конфіденційність на вашому смартфоні не є обов'язковою.

Якщо ви стурбовані тим, що хтось може спостерігати за вами через ваш телефон, перевірте наявність підозрілих програм, незвичайної поведінки камери та наступних ознак того, що хтось спостерігає за вами через ваш гаджет.

Як дізнатися, що за вашим телефоном стежать – головні ознаки:

Підозріла фонова активність програм у телефоні. Шпигунські програми часто працюють у фоновому режимі, постійно відстежуючи вашу активність.

Дивна поведінка камери телефону. Дивна поведінка камери — ще одна тривожна ознака того, що хтось використовує камеру телефону, щоб стежити за вами.

Навіть якщо сама камера не поводиться дивно, незвичайна поведінка індикатора камери може означати, що хтось інший включає камеру, щоб спостерігати за вами.

Фотографії, відео або аудіофайли, які ви не створювали. Ще однією ознакою того, що хтось потенційно дивиться чи слухає вас через ваш смартфон, є фото, відео чи аудіофайли, збережені на вашому пристрої або у хмарному сховищі, які ви не створювали.

Що робити, якщо ви вважаєте, що за вашим телефоном стежать?

Якщо ви зіткнулися з однією або декількома з цих ознак, цілком можливо, що хтось використовує шпигунське програмне забезпечення, щоб стежити за вами через ваш телефон.

Видаліть усі підозрілі програми, розгляньте можливість скидання налаштувань вашого телефону та скачайте антивірус.

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