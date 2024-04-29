Прослушивание и слежка за телефоном может случиться с кем угодно, от политических деятелей до журналистов и обычных людей.
Это может быть информация о вашей личной жизни, вашем бизнесе или должности, а также другая конфиденциальная информация, например, судебное дело.
Как узнать, что за вашим мобильным телефоном следят?
Есть несколько явных признаков того, что кто-то каким-то образом отслеживает, прослушивает или контролирует ваш телефон.
Необычные звуки во время звонков. Если во время разговора в вашем телефоне доносятся щелкающие звуки, помехи или отдаленные голоса - это может быть признаком того, что кто-то за вами шпионит.
Снижение емкости аккумулятора. Снижение производительности аккумулятора может указывать на то, что сотовый телефон прослушивается .
Телефон показывает активность, когда он не используется или же телефон долго выключается.
Прежде чем телефон выключится, он должен завершить обработку оставшихся задач.
Камеры и микрофоны включаются случайным образом.
Что делать, если ваш телефон прослушивается или за ним установлена слежка?
- Переведите телефон в режим полета.
- Перезагрузите телефон в безопасном режиме.
- Загрузите антивирус.
Если у вас есть доказательства того, что кто-то следил за вашим телефоном - обратитесь в правоохранительные органы.
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