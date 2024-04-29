Узнайте, как узнать, следят ли вашим телефоном, и как это остановить, если вы хотите защитить свою конфиденциальность и общение.

Прослушивание и слежка за телефоном может случиться с кем угодно, от политических деятелей до журналистов и обычных людей.

Это может быть информация о вашей личной жизни, вашем бизнесе или должности, а также другая конфиденциальная информация, например, судебное дело.

Как узнать, что за вашим мобильным телефоном следят?

Есть несколько явных признаков того, что кто-то каким-то образом отслеживает, прослушивает или контролирует ваш телефон.

Необычные звуки во время звонков. Если во время разговора в вашем телефоне доносятся щелкающие звуки, помехи или отдаленные голоса - это может быть признаком того, что кто-то за вами шпионит.

Снижение емкости аккумулятора. Снижение производительности аккумулятора может указывать на то, что сотовый телефон прослушивается .

Телефон показывает активность, когда он не используется или же телефон долго выключается.

Прежде чем телефон выключится, он должен завершить обработку оставшихся задач.

Камеры и микрофоны включаются случайным образом.

Что делать, если ваш телефон прослушивается или за ним установлена слежка?

Переведите телефон в режим полета.

Перезагрузите телефон в безопасном режиме.

Загрузите антивирус.

Если у вас есть доказательства того, что кто-то следил за вашим телефоном - обратитесь в правоохранительные органы.

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