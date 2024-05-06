Независимо от того, используете ли вы телефон iPhone или Android, конфиденциальность на вашем смартфоне не является обязательной.

Если вы обеспокоены тем, что кто-то может наблюдать за вами через ваш телефон, проверьте наличие подозрительных приложений, необычного поведения камеры и следующих признаков того, что кто-то наблюдает за вами через ваш гаджет.

Как узнать, что за вашим телефоном следят - главные признаки:

Подозрительная фоновая активность приложений в телефоне. Шпионские приложения часто работают в фоновом режиме, постоянно отслеживая вашу активность.

Странное поведение камеры телефона. Странное поведение камеры — еще один тревожный признак того, что кто-то использует камеру вашего телефона, чтобы следить за вами.

Даже если сама камера не ведет себя странно, необычное поведение индикатора камеры может означать, что кто-то другой включает камеру, чтобы наблюдать за вами.

Фотографии, видео или аудиофайлы, которые вы не создавали. Еще одним признаком того, что кто-то потенциально смотрит или слушает вас через ваш смартфон, являются фото, видео или аудиофайлы, сохраненные на вашем устройстве или в облачном хранилище, которые вы не создавали.

Что делать, если вы считаете, что за вашим телефоном следят?

Если вы столкнулись с одним или несколькими из этих признаков, вполне возможно, что кто-то использует шпионское ПО, чтобы следить за вами через ваш телефон.

Удалите все подозрительные приложения, рассмотрите возможность сброса настроек вашего телефона и скачайте антивирус.

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