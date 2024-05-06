Пам'ятайте, що PIN- та PUK-коди захищають Вашу SIM-картку в телефоні від крадіжки особистих даних, тому зберігайте їх у безпечному місці, що легко запам'ятовується.

Більшість мобільних телефонів мають PIN-код - персональний ідентифікаційний номер, що дозволяє запобігти незаконному використанню телефону та забезпечити безпеку інформації на SIM-карті.

Якщо неправильний PIN-код введено на телефоні більше трьох разів, SIM-картку можна вимкнути.

Якщо це випадкова помилка, PUK-код можна використовувати для скидання PIN-коду та розблокування SIM-картки.

У разі PUK-код надається постачальником телекомунікаційних послуг після перевірки абонента.

Давайте прочитаємо про те, як розблокувати SIM-картку без PUK-коду.

Існують альтернативи використанню PUK-кодів в телефоні для розблокування SIM-картки. Давайте подивимося, як розблокувати SIM-картку без коду PUK.

Виконайте такі процедури, якщо ваш оператор зв'язку пропонує веб-сайт, який дозволяє відкривати SIM-картки без кодів PUK:

Зайдіть на сайт оператора та зареєструйте свій телефон та SIM-картку.

Перевірте свій профіль на PUK-код або попросіть відкрити SIM-картку.

Якщо Вашу SIM-картку заблоковано в телефоні і ви забули PUK-код, перевірте упаковку. Більшість провайдерів надають докладні інструкції про те, як відкрити SIM-картку та інші альтернативи.

Найгірше, що може статися, це повна втрата доступу до SIM-картки. Якщо у вас знімна SIM-картка, ваш мобільний оператор зможе її замінити.

Останні новини України:

Як відновити заводські налаштування телефону Xiaomi: простий лайфхак

Щоб Wi-Fi на телефоні працював швидше: поради, про які багато хто не знав.

Також нагадаємо, що «Київстар» приголомшив абонентів новими тарифами.