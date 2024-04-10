Есть несколько характеристик телефонов, которые следует знать точно - некоторые из них свидетельствуют о том, что техника не будет исправно работать долгое время.

Не каждый пользователь может себе позволить флагманский смартфон, который идеально подойдет ко всем требованиям. Поэтому важно обратить внимание и на плохие характеристики телефонов, то есть на те, которые не должны присутствовать в устройстве ни при каких обстоятельствах.

Одной из ключевых характеристик, которую часто скрывают производители, является яркость экрана. Если яркость экрана составляет 500 нит и ниже, то использовать устройство на солнце становится практически невозможно. Поэтому для комфортной работы в солнечную погоду рекомендуется выбирать смартфоны с яркостью экрана от 600 до 700 нит для IPS-матриц и от 900 нит для AMOLED-экранов.

Еще одной важной характеристикой является объем оперативной памяти. Минимальный объем памяти для стабильной работы смартфона без риска вылета из приложений и проблем с уведомлениями — 4 ГБ. Поэтому лучше выбирать смартфоны с 6 ГБ ОЗУ и более.

Что касается встроенной памяти, то 64 ГБ уже недостаточно для современных телефонов из-за нагрузки приложений. Иногда и 128 ГБ может не хватать.

Также обратите внимание на тип внутренней памяти. Устройства с памятью стандарта eMMC 5.1 будут работать медленно из-за низкой скорости чтения по сравнению с устройствами на стандарте UFS 2.1.

Не стоит покупать смартфоны с разъемом Micro-USB, так как это устаревший стандарт, и лучше выбирать устройства с разъемом USB Type-C.

И, наконец, зарядка мощностью 18 Вт и меньше не считается быстрой. Рекомендуется выбирать смартфоны с зарядкой от 33 Вт и выше для быстрой зарядки.

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