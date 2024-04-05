Небажані дзвінки можуть повністю зіпсувати ваш день, тому важливо знати, як їх заблокувати.

Звичайно, ви можете перестати відповідати на телефонні дзвінки або завантажити програми для блокування дзвінків.

Один із способів скоротити кількість цих небажаних дзвінків — заблокувати повторні дзвінки з образливих телефонних номерів.

Більшість телефонів мають функцію блокування дзвінків.

Спосіб блокування номера залежить від типу телефону.

Як заблокувати небажані телефонні дзвінки на iPhone?

Ви також можете заблокувати вхідні голосові дзвінки через FaceTime або програму «Повідомлення».

Після надходження дзвінка торкніться піктограми «i» поряд з номером телефону (або контактом), який потрібно заблокувати.

Прокрутіть вниз до кінця та оберіть «Заблокувати цього абонента», щоб завершити процес.

Якщо ви волієте просто уникати небажаних дзвінків, ви також можете відключити звук дзвінків від невідомих абонентів.

Для цього зайдіть у «Налаштування», виберіть «Телефон» та увімкніть «Вимкнути звук невідомих абонентів». Ця опція надсилатиме дзвінки з телефонних номерів, яких немає у ваших контактах, безпосередньо на голосову пошту.

Як заблокувати небажані телефонні дзвінки на Android?

Враховуючи, наскільки Android відкритий для налаштування, блокування номера може відрізнятися залежно від пристрою та виробника.

Як правило, телефони під керуванням останньої версії Android можуть блокувати номери, вибравши номер телефону на сторінці контакту.

У разі вибору номера телефону утримуйте його, щоб відкрити меню. Звідси виберіть «Блокувати/повідомити про спам», щоб заблокувати номер.

На сторінці контакту в телефоні просто натисніть піктограму крапки у верхній частині сторінки. Потім виберіть «Номер блокування» у розкривному меню.

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