Нежелательные телефонные звонки могут полностью испортить ваш день, поэтому важно знать, как их заблокировать.

Конечно, вы можете перестать отвечать на телефонные звонки или загрузить приложения для блокировки вызовов.

Один из способов сократить количество этих нежелательных звонков — заблокировать повторные звонки вам с оскорбительных телефонных номеров.

Большинство телефонов оснащены функцией блокировки вызовов.

Способ блокировки номера зависит от типа вашего телефона.

Как заблокировать нежелательные телефонные звонки на iPhone?

Вы также можете заблокировать входящие голосовые вызовы через FaceTime или приложение «Сообщения».

После поступления звонка коснитесь значка «i» рядом с номером телефона (или контактом), который вы хотите заблокировать.

Прокрутите вниз до конца и выберите «Заблокировать этого абонента», чтобы завершить процесс.

Если вы предпочитаете просто избегать нежелательных звонков, вы также можете отключить звук звонков от неизвестных абонентов.

Для этого зайдите в «Настройки», выберите «Телефон» и включите «Отключить звук неизвестных абонентов». Эта опция будет отправлять вызовы с телефонных номеров, которых нет в ваших контактах, непосредственно на голосовую почту.

Как заблокировать нежелательные телефонные звонки на Android?

Учитывая, насколько Android открыт для настройки, блокировка номера может различаться в зависимости от устройства и производителя.

Как правило, телефоны под управлением самой последней версии Android могут блокировать номера, выбрав номер телефона на странице контакта.

При выборе номера телефона удерживайте его, чтобы открыть раскрывающееся меню. Отсюда выберите «Блокировать/сообщить о спаме», чтобы заблокировать номер.

На странице контакта в телефоне просто нажмите на значок многоточия в верхней части страницы. Затем выберите «Номер блокировки» в раскрывающемся меню.

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