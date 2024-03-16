Специалисты в сфере технологий дали интересные разъяснение касательно сигналов Wi-Fi и потери их мощности.

Как отмечают опытные эксперты, чехлы для телефонов могут влиять на мощность и скорость сигнала Wi-Fi.

Хотя большинство производителей знают об этом, разумно это проверить.

Многие думают, что современные материалы не оказывают существенного влияния на Wi-Fi или сигналы сотовой связи, в некоторых случаях это может быть совсем не так.

Есть такие производители телефонов, которые предостерегают от использования металлических корпусов, поскольку они могут препятствовать приему сигнала.

Как известно, сигналы Wi-Fi, действующие как радиоволны, обладают электромагнитными свойствами, что делает их чувствительными к поглощению металлическими поверхностями, тем самым уменьшая мощность сигнала.

В связи с этим эксперты советуют сохранять расстояние между металлическими предметами и Wi-Fi-роутерами для оптимизации передачи сигнала.

Кроме того, очень не рекомендуется помещать телефон в «кожух», который может привести к его перегреву. К счастью, чехлы для телефонов, которые изготовленные из таких материалов, как кожа, резина, пластик или силикон, представляют минимальный риск для потери скорости Wi-Fi и мощности сигнала.

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