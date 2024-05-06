Спливаючі вікна з набридливою рекламою та перенаправлення на шахрайські веб-сайти можуть з'являтися випадково під час перегляду або бути результатом зараження вашого телефону рекламним ПЗ.

Обидві ці проблеми на телефоні можна вирішити, хоча одна може виявитися складнішою за іншу.

Досить легко настроїти параметри браузера на телефоні, щоб реклама не з'являлася під час перегляду.

Проте для боротьби з реальним зараженням рекламним програмним забезпеченням може знадобитися глибоке очищення та встановлення стороннього антивірусного програмного забезпечення на телефон.

Дотримуйтесь цього покрокового посібника, щоб зупинити небажану надокучливу рекламу в браузері телефонів Android:

Відкрийте Chrome або іншу браузерну програму на своєму пристрої Android.

Натисніть три точки у верхньому правому куті та виберіть пункт «Параметри» .

У меню установок виберіть Налаштування сайту.

У налаштуваннях сайту натисніть « Спливаючі вікна та перенаправлення» та відключіть їх.

Якщо ви також отримуєте повідомлення про рекламу, ви можете вимкнути їх у налаштуваннях сайту >> Повідомлення.

Як позбутися спливаючого вірусу на телефонах Android:

Якщо ви натиснули на посилання у спливаючому рекламному вікні, і це викликало раптовий наплив реклами, що спливає всюди, швидше за все, ваш телефон заражено рекламним ПЗ.

Щоб видалити вірус надокучливої ​​реклами на вашому телефоні Android, виконайте такі дії:

Перезавантажте телефон і знайдіть інфіковані програми.

Найчастіше заражаються безкоштовні мобільні ігри, фільтри камери та шпалери на телефон.

Утримуйте кнопку живлення, доки не з'явиться опція вимкнення телефону.

Натисніть та утримуйте кнопку вимкнення. Натисніть кнопку ОК у повідомленні «Перезавантаження в безпечний режим».

Після перезавантаження телефону перейдіть до «Параметри» >> «Програми та сповіщення» .

Натисніть «Переглянути всі програми» і знайдіть програму, яка викликає проблеми.

Видаліть програму на телефоні або вимкніть дозволи для сповіщень.

Читайте також:

Як прибрати нав'язливу рекламу на смартфоні Xiaomi: найефективніші способи.

Як зрозуміти, що ваш телефон прослуховують: названо найкращий спосіб захисту.

Як прискорити роботу старого телефону: найдієвіші лайфхаки.