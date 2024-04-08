Есть несколько простых и эффективных способов избавиться от навязчивой рекламы в мобильных играх и других приложениях, которые подойдут и для Android, и для iOS.

Очень часто, пользуясь бесплатными приложениями и играми на смарфоне, пользователи в результате страдают от чрезмерного количества всплывающей рекламы.

Реклама может либо быть встроенной в само приложение, либо появляться в виде уведомлений и заставлять вас смотреть видео, которое к тому же нельзя сразу закрыть. Но можно попробовать несколько простых методов избавиться от рекламы, эффективных для смартфонов на Android и iOS.

Во-первых, можно попытаться отключить подключение к Wi-Fi, если вы его в данный момент прямо не используете. Дело в том, что через сеть Wi-Fi загружаются все рекламные объявления, а вот мобильный интернет может просто не потянуть их.

Вторым эффективным решением может быть изменение геолокации на смартфоне, поскольку в разных странах существуют разные политики использования гаджетов. Некоторые страны, например Великобритания, имеют запрет на навязчивую рекламу в приложениях, и там за этим серьезно следят, поэтому количество рекламных объявлений минимальное.

Третий действенный способ избавиться от рекламы – настройка личного DNS-сервера, через который будут проходить и фильтроваться все поступающие на смартфон данные, включая рекламу. Например, сервер AdGuard DNS, независимо от платформы, может обезопасить пользователя от рекламы, треккинга и фишинга.

Для использования DNS-сервера нужно в настройках сети и Интернета выбрать опцию персонального DNS-сервера и ввести там хост dns.adguard.com, а затем просто проверьте, получилось ли у вас все, запустив приложение, где раньше вы были вынуждены смотреть рекламу.

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