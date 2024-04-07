Шпигунська програма може таємно відстежує все, що ви робите на вашому телефоні.

Якщо на ваш телефон потрапить шпигунська програма, ви можете надіслати облікові дані для входу та фінансову інформацію безпосередньо злочинцям.

Дізнайтеся, як виявити та видалити шпигунське програмне забезпечення на пристроях Android.

Як виявити шпигунську програму на телефоні Android?

Отже, як дізнатися, чи на вашому телефоні є шпигунська програма? Існують ознаки зараження, які можуть допомогти виявити шпигунське програмне забезпечення на телефонах Android:

Низька швидкість та продуктивність. Ваш телефон працює повільно, навіть якщо ви не використовуєте ресурсомісткі програми.

Батарея та дані розряджаються швидше. Шпигунська програма працює тихо у фоновому режимі, намагаючись залишатися прихованим, але при цьому витрачає багато додаткового заряду батареї та даних (коли ви не використовуєте Wi-Fi).

Нові або інші програми або налаштування. Ви помічаєте на своєму телефоні дії, про які ви не пам'ятаєте, наприклад, незрозумілі програми.

Постійне перегрів. Звичайне використання телефону викликає деяке нагрівання, але шкідливе програмне забезпечення може призвести до перегріву телефону набагато сильніше, ніж зазвичай.

Небажана реклама та спливаючі вікна. Якщо ви помітили на своєму пристрої випадкові спливаючі вікна, які негативно впливають на роботу користувача, це може свідчити про наявність шпигунського ПЗ.

Тепер ось кілька варіантів видалення шпигунської програми з телефону:

Запустіть сканування антивірусу на наявність шкідливих програм.

Оновіть операційну систему.

Якщо не допомогло, виконайте скидання налаштувань.

Останні новини України:

Як визначити, хто телефонував з невідомого номера.

Як розблокувати iPhone, якщо ви забули пароль – найпростіші способи.

Як покращити звук на телефоні.