Опубликован список секретных сервисных кодов для смартфонов и планшетов на Android.

Специальные коды для смартфонов и планшетов Android существуют для получения сервисной информации и тестирования оборудования.

Секретные коды для смартфонов и планшетов Android или неструктурированные дополнительные служебные данные или USSD-коды – это протоколы дополнительного интерфейса. Эти коды позволяют пользователям получать доступ к скрытым функциям смартфонов и планшетов.

Секретные коды для смартфонов и планшетов Android.

Для того чтобы воспользоваться кодом на смартфоне Android, необходимо открыть приложение набора телефона и ввести код USSD.

Один из таких кодов – это *#06#.

Этот код отображает номер IMEI телефона Android. Номер IMEI дает возможность проверить гарантию на телефон, дату изготовления и все детали смартфона.

*#*#4636#*#* — код, который предоставит информацию о гаджете, батарее и статистике использования.

#*#232339#*#* - код для тестирования Wi-Fi. Он поможет выявить проблемы.

*#0*# – универсальный тест аппаратного обеспечения Android.

*#*#44336#*#* — информация о времени, когда был гаджет собран и другие данные гаджета.

*#*#34971539#*#* - этот код используется для получения информации о камере телефона.

Секретные коды для смартфонов и планшетов Android.

*#3282*727336*# – этот код поможет вывести данные о системе и памяти.

#*# 426#*# - а этот код проверяет наличие диагностики Google Play на Android. Также отображается диагностическая информация Firebase Cloud Messaging (FCM), касающаяся сервисов Google Play.

*#*#7594#*#* — код после которого, при нажатии кнопки выключения, смартфон будет выключаться, то есть без появления меню. Чтобы снова включить устройство, необходимо будет ввести пароль, который будет предотвращать доступ любого другого.

*#7465625# - статус блокировки устройства.

*#*#7780#*#* - код для сброса настроек. Удаление только приложений.

*2767*3855# - код для полного сброса настроек, переустановка прошивки.

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