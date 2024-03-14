Специальные коды для смартфонов и планшетов Android существуют для получения сервисной информации и тестирования оборудования.
Секретные коды для смартфонов и планшетов Android или неструктурированные дополнительные служебные данные или USSD-коды – это протоколы дополнительного интерфейса. Эти коды позволяют пользователям получать доступ к скрытым функциям смартфонов и планшетов.
Секретные коды для смартфонов и планшетов Android.
Для того чтобы воспользоваться кодом на смартфоне Android, необходимо открыть приложение набора телефона и ввести код USSD.
Один из таких кодов – это *#06#.
Этот код отображает номер IMEI телефона Android. Номер IMEI дает возможность проверить гарантию на телефон, дату изготовления и все детали смартфона.
*#*#4636#*#* — код, который предоставит информацию о гаджете, батарее и статистике использования.
#*#232339#*#* - код для тестирования Wi-Fi. Он поможет выявить проблемы.
*#0*# – универсальный тест аппаратного обеспечения Android.
*#*#44336#*#* — информация о времени, когда был гаджет собран и другие данные гаджета.
*#*#34971539#*#* - этот код используется для получения информации о камере телефона.
Секретные коды для смартфонов и планшетов Android.
*#3282*727336*# – этот код поможет вывести данные о системе и памяти.
#*# 426#*# - а этот код проверяет наличие диагностики Google Play на Android. Также отображается диагностическая информация Firebase Cloud Messaging (FCM), касающаяся сервисов Google Play.
*#*#7594#*#* — код после которого, при нажатии кнопки выключения, смартфон будет выключаться, то есть без появления меню. Чтобы снова включить устройство, необходимо будет ввести пароль, который будет предотвращать доступ любого другого.
*#7465625# - статус блокировки устройства.
*#*#7780#*#* - код для сброса настроек. Удаление только приложений.
*2767*3855# - код для полного сброса настроек, переустановка прошивки.
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