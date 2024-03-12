Существуют простые и быстрые способы, как разблокировать iPhone при проблеме, которая знакома каждому – забыт пароль.

Для того чтобы разблокировать iPhone необходимо помнить очень важное правило – если пароль будет введен неправильно много раз, появится предупреждение «Блокировка для безопасности» или «Устройство недоступно». Итак, что делать в случае, когда iPhone заблокирован, а пароль забыт.

Во-первых, можно воспользоваться функцией «Забыл код».

Эта функция позволяет сбросить пароль с помощью Apple ID.

Еще один вариант – воспользоваться iTunes на компьютере. Для этого подключите iPhone к компьютеру, откройте iTunes и воспользуйтесь опцией сброса кода допуска.

Также можно использовать режим восстановления. Для этого подключите iPhone к компьютеру, откройте iTunes и переведите iPhone в режим Восстановления (DFU Mode).

Разблокировать iPhone можно с помощью iCloud. Но этот вариант работает, если владелец знает свой Apple ID, помнит дополнительную почту и ответы на секретные вопросы. Кроме того, потребуется доступ к интернету через ПК или другой смартфон.

Пытаясь разблокировать iPhone, если вы забыли пароль, следует иметь также в виду, что при сбросе кода доступа будет сброшено и все содержимое iPhone. Поэтому обязательно следует сделать резервную копию информации.

Полезно будет и знать, как сбросить пароль Apple ID на iPhone. Если вы забыли Apple ID, необходимо выбрать следующее меню на гаджете: Параметры - Пароль и безопасность - Изменить пароль

После этого можно будет установить новый пароль для Apple ID.

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