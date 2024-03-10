Если узнать, кто именно позвонил с незнакомого вам номера, можно уберечься от многих проблем.

Узнать, кто звонил с неизвестного номера, будет полезно тогда, когда есть, например, пропущенный звонок.

Если же разговор состоялся и вызвал подозрения, лучше всего положить трубку и поискать информацию, кто именно мог звонить с неизвестного номера. Это ведь могут быть мошенники.

Разные негодяи, например, могут назваться представителями банка и выспрашивать секретные данные карты и другую персональную информацию. Сейчас популярна схема, когда злоумышленники просят пенсионеров ВПЛ сообщить реквизиты банковских карт, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда.

«Никогда и никому не сообщайте данные банковской карты: номер, срок действия, СV-коды, PIN-коды, пароль для входа в онлайн-банкинг, пароли и коды, отправленные в СМС», - призывают специалисты.

Как определить, кто звонил по телефону с неизвестного номера.

Итак определить, кто именно звонил по телефону неизвестного номера можно следующими способами.

С помощью поисковых систем. На данный момент существует много онлайн-сервисов и сайтов, позволяющих искать информацию о телефонных номерах. Люди часто оставляют отзывы о неизвестных номерах на специализированных сайтах, предупреждая других об опасных действиях мошенников.

Указывая номера телефонов, люди пишут, с кем имели дело:

«Мошенники выдают себя за отдел безопасности национализированных банков»,

«Мошеннические сообщения на OLX»,

«Обзвон мошенниками клиентов с сообщениями о блокировке счетов и карточек»,

«Мошенники голосом работа выдают себя за "Национальную службу безопасности банков Украины" и пугают тем, что "карточки и счета временно приостановлены".

Еще один простой способ, как определить, кто звонил по телефону с неизвестного номера – проверить его через мессенджеры. К примеру, телеграмм или вайбер.

Как определить, кто звонил по телефону из неизвестного номера.

Также быстро определить, кто звонил с неизвестного номера, можно с помощью специальных приложений. Они предоставляют информацию как этот номер записан у других людей, сколько людей уже его заблокировали.

«Мы прилагаем усилия, чтобы прекратить несанкционированные звонки по всему миру. Ежегодно мы блокируем более двух миллиардов несанкционированных вызовов или попыток мошенничества…», - говорится в описании одного из таких приложений, которое поможет определить звонившего с неизвестного номера.

Добавим, если же произошла передача данных карты мошенникам, ее необходимо срочно заблокировать и обратиться в полицию.

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