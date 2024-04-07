Шпионская программа может тайно отслеживает все, что вы делаете на телефоне.

Если на ваш телефон попадет шпионская программа, вы можете отправить свои учетные данные для входа и финансовую информацию непосредственно преступникам.

Узнайте, как обнаружить и удалить шпионское ПО на устройствах Android.

Как обнаружить шпионскую программу на телефоне Android?

Итак, как узнать, есть ли на вашем телефоне шпионскую программу? Существуют признаки заражения, которые могут помочь обнаружить шпионское ПО на телефонах Android:

Низкая скорость и производительность. Ваш телефон работает медленно, даже если вы не используете ресурсоемкие приложения.

Батарея и данные разряжаются быстрее. Шпионская программа работает тихо в фоновом режиме, стараясь оставаться скрытым, но при этом расходует много дополнительного заряда батареи и данных (когда вы не используете Wi-Fi).

Новые или другие приложения или настройки. Вы замечаете на своем телефоне действия, о которых вы не помните — например, непонятные приложения.

Постоянный перегрев. Обычное использование телефона вызывает некоторое нагревание, но вредоносное ПО может привести к перегреву телефона гораздо сильнее, чем обычно.

Нежелательная реклама и всплывающие окна. Если вы заметили на своем устройстве случайные всплывающие окна, которые отрицательно влияют на работу пользователя, это может указывать на наличие шпионского ПО.

Теперь вот несколько вариантов удаления шпионской программы с телефона:

Запустите сканирование антивируса на наличие вредоносных программ.

Обновите свою операционную систему.

Если не помогло - выполните сброс настроек.

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