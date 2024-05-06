Обе эти проблемы на телефоне можно решить, хотя одна может оказаться сложнее другой.

Довольно легко настроить параметры браузера на телефоне, чтобы реклама не появлялась во время просмотра.

Однако для борьбы с реальным заражением рекламным ПО может потребоваться глубокая очистка и установка стороннего антивирусного программного обеспечения на телефон.

Следуйте этому пошаговому руководству, чтобы остановить нежелательную надоедливую рекламу в браузере телефонов Android:

  • Откройте Chrome или другое браузерное приложение на своем устройстве Android.
  • Нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите «Настройки» .
  • В меню настроек выберите Настройки сайта.
  • В настройках сайта нажмите « Всплывающие окна и перенаправления» и отключите их.
  • Если вы также получаете уведомления о рекламе , вы можете отключить их в настройках сайта >> Уведомления .

Как избавиться от всплывающего вируса на телефонах Android:

Если вы нажали на ссылку во всплывающем рекламном окне, и это вызвало внезапный наплыв всплывающей рекламы повсюду, скорее всего, ваш телефон заражено рекламным ПО.

телефон

Чтобы удалить вирус надоедливой рекламы на вашем телефоне Android, выполните следующие действия:

  • Перезагрузите телефон и найдите зараженные приложения.
  • Чаще всего заражаются бесплатные мобильные игры, фильтры камеры и обои для телефона.
  • Удерживайте кнопку питания, пока не появится опция выключения телефона.
  • Нажмите и удерживайте кнопку выключения. Нажмите ОК в сообщении «Перезагрузка в безопасный режим».
  • После перезагрузки телефона перейдите в «Настройки» >> «Приложения и уведомления» .
  • Нажмите «Просмотреть все приложения» и найдите приложение, вызывающее проблемы.
  • Удалите приложение на телефоне или отключите разрешения для уведомлений.

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