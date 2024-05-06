Всплывающие окна с надоедливой рекламой и перенаправления на мошеннические веб-сайты могут появляться случайным образом во время просмотра или быть результатом заражения вашего телефона рекламным ПО.

Обе эти проблемы на телефоне можно решить, хотя одна может оказаться сложнее другой.

Довольно легко настроить параметры браузера на телефоне, чтобы реклама не появлялась во время просмотра.

Однако для борьбы с реальным заражением рекламным ПО может потребоваться глубокая очистка и установка стороннего антивирусного программного обеспечения на телефон.

Следуйте этому пошаговому руководству, чтобы остановить нежелательную надоедливую рекламу в браузере телефонов Android:

Откройте Chrome или другое браузерное приложение на своем устройстве Android.

Нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите «Настройки» .

В меню настроек выберите Настройки сайта.

В настройках сайта нажмите « Всплывающие окна и перенаправления» и отключите их.

Если вы также получаете уведомления о рекламе , вы можете отключить их в настройках сайта >> Уведомления .

Как избавиться от всплывающего вируса на телефонах Android:

Если вы нажали на ссылку во всплывающем рекламном окне, и это вызвало внезапный наплыв всплывающей рекламы повсюду, скорее всего, ваш телефон заражено рекламным ПО.

Чтобы удалить вирус надоедливой рекламы на вашем телефоне Android, выполните следующие действия:

Перезагрузите телефон и найдите зараженные приложения.

Чаще всего заражаются бесплатные мобильные игры, фильтры камеры и обои для телефона.

Удерживайте кнопку питания, пока не появится опция выключения телефона.

Нажмите и удерживайте кнопку выключения. Нажмите ОК в сообщении «Перезагрузка в безопасный режим».

После перезагрузки телефона перейдите в «Настройки» >> «Приложения и уведомления» .

Нажмите «Просмотреть все приложения» и найдите приложение, вызывающее проблемы.

Удалите приложение на телефоне или отключите разрешения для уведомлений.

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