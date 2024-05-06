Обе эти проблемы на телефоне можно решить, хотя одна может оказаться сложнее другой.
Довольно легко настроить параметры браузера на телефоне, чтобы реклама не появлялась во время просмотра.
Однако для борьбы с реальным заражением рекламным ПО может потребоваться глубокая очистка и установка стороннего антивирусного программного обеспечения на телефон.
Следуйте этому пошаговому руководству, чтобы остановить нежелательную надоедливую рекламу в браузере телефонов Android:
- Откройте Chrome или другое браузерное приложение на своем устройстве Android.
- Нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите «Настройки» .
- В меню настроек выберите Настройки сайта.
- В настройках сайта нажмите « Всплывающие окна и перенаправления» и отключите их.
- Если вы также получаете уведомления о рекламе , вы можете отключить их в настройках сайта >> Уведомления .
Как избавиться от всплывающего вируса на телефонах Android:
Если вы нажали на ссылку во всплывающем рекламном окне, и это вызвало внезапный наплыв всплывающей рекламы повсюду, скорее всего, ваш телефон заражено рекламным ПО.
Чтобы удалить вирус надоедливой рекламы на вашем телефоне Android, выполните следующие действия:
- Перезагрузите телефон и найдите зараженные приложения.
- Чаще всего заражаются бесплатные мобильные игры, фильтры камеры и обои для телефона.
- Удерживайте кнопку питания, пока не появится опция выключения телефона.
- Нажмите и удерживайте кнопку выключения. Нажмите ОК в сообщении «Перезагрузка в безопасный режим».
- После перезагрузки телефона перейдите в «Настройки» >> «Приложения и уведомления» .
- Нажмите «Просмотреть все приложения» и найдите приложение, вызывающее проблемы.
- Удалите приложение на телефоне или отключите разрешения для уведомлений.
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