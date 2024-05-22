Подумайте о покупке или одолжении некоторых из этих предметов, чтобы поддерживать заряд телефона во время отключения электроэнергии.

Во время отключения электроэнергии вам понадобится телефон, чтобы получать наши обновления и другую важную информацию.

Для поддержания заряда вашего телефона при отключении питания может потребоваться дополнительное оборудование.

Вы можете рассмотреть возможность покупки или одолжения одного из этих альтернативных источников питания телефона, чтобы оставаться на связи.

Банки питания. Power Bank похож на портативный аккумулятор, к которому вы подключаете свой телефон для зарядки. Их можно купить в магазинах, торгующих электронными устройствами.

Источник бесперебойного питания (ИБП) - они не только обеспечивают резервную батарею, но и является постоянным устройством, которое автоматически включается при отключении питания, поэтому подключенные телефона не теряют питание.

Обычно они также обеспечивают защиту от перенапряжений, поэтому ваши приборы будут защищены от повреждений, которые могут произойти из-за изменений уровня напряжения. Выходная мощность будет зависеть от устройства ИБП, но обычно они предназначены для обеспечения кратковременного питания, в частности, телефонов.

Автомобильное зарядное устройство. Большинство современных автомобилей имеют порт USB. Если в вашей машине его нет, вы можете купить адаптер, который подключается к прикуривателю вашего автомобиля и телефону.

Если у вас нет кабеля, с помощью которого можно заряжать телефон от USB-порта, купите его в местном магазине электротоваров или одолжите у семьи или друзей.

Портативные генераторы.

Портативный генератор — еще один способ обеспечить питание электроприборов и телефона во время отключения электроэнергии.

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