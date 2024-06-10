Процес підзарядки смартфону від повербанку дуже простий, але навіть у ньому є низка важливвих правил, яких краще дотримуватись, щоб не зіпсувати гаджет.

На тлі нових відключень електроенергії питання підзарядки телефону, коли немає світла знову дуже актуальне.

Найпопулярнішим способом підзарядки смартфону без електроенергії залишається повербанк. Однак навіть у такого простого процесу є свої правила.

Так, за словами експертів, є одна з найпоширеніших помилок у використанні повербанку. Вона полягає у тому, що власник смартфону підключає його до повербанку і кладе пристрої у рюкзак, сумку чи у кишеню.

Але, наполягають фахівці, так робити не можна. По-перше, під час зарядки смартфон і і повербанк не можна накривати. Пристрої повинні бути на відкритому просторі, але, звісно, не під сонячними проміннями.

Як не можна заряджати смартфон від повербанку.

Якщо ж це правило проігнорувати, і смартфон і повербанк можуть перегрітися, що негативно вплине на їхню роботу.

Ще одна причина, через яку смартфон і повербанк не треба під час зарядки класти у сумку – ризики для роз’єму.

Крім того, експерти радять не користуватися смартфоном під час зарядки від повербанку.

Втім, під час будь-якої зарядки смартфон краще не ччіпати і залишити у спокої. Не дивитися відео, не грати у ігри, не завантажувати додатки.

Як не можна заряджати смартфон від повербанку.

Підкреслимо також, що під час заряджання смартфону не слід використовувати неякісний або пошкоджений повербанк.

До речі, не можна використовувати повербанк, як основний метод зарядки смартфону.

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