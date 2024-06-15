Підживити кабачки у червні можна декількома способами.

Про це стало відомо на youtube-каналі "Наша дача".

Добриво для кабачків з курнику: беремо одну частину курячого посліду, спеціально термообробленого, чистенького і заливаємо однією частиною води. Тобто один на один розводимо і отримаємо через 3-4 дні концентрат.

Це добриво гарно підходить для першої половини вегетації кабачків, саме воно ідеально підходить для нарощування зеленої маси, коли рослинка збільшується ще до плодоношення.

Також добриво ідеально підходить, в тому числі, для ремонтантної малини на виганку, тобто, однорічних паганів на яких будемо збирати врожай, можна проводити підживлення саме курячим послідом.

Розводимо півлітрову банку приготовленого концентрату курнику на 10 л води, звичайна півлітрова банка. Рукавичку обов'язково треба одягати тому що це брудна робота.

Можна замінити курник будь-яким добривом для кабачків в якому переважна більшість азотної складової.

Тобто з підвищеним азотом може бути, наприклад, rost концентрат, може бути і аміачна селітра.

Проте фахівець каже, що суто селітра нічим не допоможе для кабачків, бо буде забагато азоту.

Якщо буде перебільшення азоту, то рослина буде хворіти, кабачки дуже легко будуть вражатися різними хворобами - це надлишки азоту.

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