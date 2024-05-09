Многие огородники при выращивании томатов сталкиваются с проблемой, что у растений скручиваются листья, но все можно исправить и спасти урожай помидоров.

Опытные огородники выделяют пять основных причин, которые могут провоцировать скручивание листьев томатов, и на каждую из проблем есть свое простое решение.

Наиболее распространенной причиной скрученных листьев томатов является недостаточность влаги. Если растению не хватает воды для выживания, оно пытается уменьшить площадь испарения воды, скручивая для этого листья. Очевидно, выходом здесь будет организация правильного полива томатов.

Вторая причина противоположная – чрезмерная влажность. В таких случаях листья скручиваются не вниз, а вверх. При выращивании томатов в теплице прекращаем полив, а при выращивании в открытом грунте рекомендуется установить пленочную крышу над грядкой. Необходимо также разрыхлить почву, чтобы лишняя влага быстрее шла вниз и не задерживалась в районе корней.

Кроме того, чрезмерное внесение азотных удобрений может приводить к закручиванию верхних листьев томатов в кольцо. Также из-за избытка азота стебли растений становятся очень толстыми, а листья сочными и ломкими.

Нехватка микроэлементов, особенно фосфора и калия, также может вызвать проблемы. Если томатам не хватает фосфора, листья заворачиваются вниз и могут изменить цвет (становятся темно-зелеными или с фиолетовым оттенком). Если не хватает калия, листья закручиваются вверх с краев до середины, также кудрявятся молодые листья.

Также листья томатов могут скручиваться из-за нашествия вредителей, в частности белокрылки – здесь на помощь придут инсектициды.

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