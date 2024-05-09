Баклажани найкраще вирощувати на відкритому сонці, виберіть місце, де сонце світитиме не менше 6 годин щодня.

Баклажанам потрібний добре дренований грунт, збагачений великою кількістю органічних речовин.

Підготуйте грунт для баклажанів, ретельно прополавши його, перекопавши, щоб розпушити, і додавши витриманий гній або компост. До посадки слідкуйте за тим, щоб на ділянці не було бур'янів.

Баклажани можна вирощувати у горщиках. Якщо можливо, виберіть сорт, рекомендований для вирощування контейнерів.

Використовуйте грунтову суміш хорошої якості та переконайтеся, що ваш контейнер досить великий для дорослих рослин; для баклажанів рекомендується щонайменше 40 літрів.

Протягом вегетаційного періоду майте на увазі, що рослинам, вирощеним у горщиках, можуть знадобитися додаткові добрива для стимулювання здорового росту.

Як сіяти насіння баклажанів у відкритий грунт? Насіння баклажанів не вимагає ніякої обробки (наприклад, замочування, стратифікації) перед посівом.

Насіння баклажанів можна сіяти прямо в сад чи розсаду можна вирощувати в лотках або інших контейнерах і пересаджувати в сад після того, як вона вкорениться.

Сійте насіння баклажанів прямо в грядку на глибину 5 мм і на відстані 50-80 см один від одного, рядами на відстані 60-100 см один від одного.

Підтримуйте грунт вологим, але ніколи не мокрим і не сухим.

Насіння має прорости приблизно через 7–14 днів при температурі ґрунту 24–32°C.

Молоді саджанці баклажанів потребуватимуть захисту від шкідників, свійських тварин та негоди, доки вони не приживуться.

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