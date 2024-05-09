Баклажанам потрібний добре дренований грунт, збагачений великою кількістю органічних речовин.
Підготуйте грунт для баклажанів, ретельно прополавши його, перекопавши, щоб розпушити, і додавши витриманий гній або компост. До посадки слідкуйте за тим, щоб на ділянці не було бур'янів.
Баклажани можна вирощувати у горщиках. Якщо можливо, виберіть сорт, рекомендований для вирощування контейнерів.
Використовуйте грунтову суміш хорошої якості та переконайтеся, що ваш контейнер досить великий для дорослих рослин; для баклажанів рекомендується щонайменше 40 літрів.
Протягом вегетаційного періоду майте на увазі, що рослинам, вирощеним у горщиках, можуть знадобитися додаткові добрива для стимулювання здорового росту.
Як сіяти насіння баклажанів у відкритий грунт? Насіння баклажанів не вимагає ніякої обробки (наприклад, замочування, стратифікації) перед посівом.
Насіння баклажанів можна сіяти прямо в сад чи розсаду можна вирощувати в лотках або інших контейнерах і пересаджувати в сад після того, як вона вкорениться.
Сійте насіння баклажанів прямо в грядку на глибину 5 мм і на відстані 50-80 см один від одного, рядами на відстані 60-100 см один від одного.
Підтримуйте грунт вологим, але ніколи не мокрим і не сухим.
Насіння має прорости приблизно через 7–14 днів при температурі ґрунту 24–32°C.
Молоді саджанці баклажанів потребуватимуть захисту від шкідників, свійських тварин та негоди, доки вони не приживуться.
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