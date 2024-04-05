Несмотря на то, что баклажаны сложно выращивать в более прохладных местах, они прекрасно себя чувствуют в теплую погоду.

Узнайте, как выращивать баклажаны, и добавьте этот прекрасный овощ в свой огород и на стол.

Как вырастить баклажаны?

Выберите лучшее место для выращивания баклажанов.

Баклажаны предпочитают солнечные места с хорошо дренированной почвой, богатой органическими веществами .

Важно менять места, где вы сажаете баклажаны и другие представители семейства пасленовых (например, картофель и помидоры ), чтобы предотвратить появление почвенных вредителей и болезней.

2. Выберите сорт баклажанов, соответствующий вашим потребностям.

Сорта баклажанов различаются по размеру, форме, цвету и времени созревания

3. Как вырастить баклажаны? Сажать баклажаны в правильное время

Баклажаны предпочитают теплую погоду, поэтому не сажайте их ранней весной вплоть до стабильного тепла.

Пересаживайте рассаду баклажанов в огород, когда температура почвы составляет не менее 21°C, при дневной температуре не ниже 21°C и ночной температуре выше 10°С.

4. Уход за растениями в течение всего сезона.

Обеспечьте баклажанам постоянный запас влаги, но не допускайте размокания почвы. Плоды будут мелкими и горькими, если баклажаны недостаточно поливать.

Баклажанам также нужно удобрение, чтобы хорошо плодоносить.

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