Узнайте, как выращивать баклажаны, и добавьте этот прекрасный овощ в свой огород и на стол.
Как вырастить баклажаны?
- Выберите лучшее место для выращивания баклажанов.
Баклажаны предпочитают солнечные места с хорошо дренированной почвой, богатой органическими веществами .
Важно менять места, где вы сажаете баклажаны и другие представители семейства пасленовых (например, картофель и помидоры ), чтобы предотвратить появление почвенных вредителей и болезней.
2. Выберите сорт баклажанов, соответствующий вашим потребностям.
Сорта баклажанов различаются по размеру, форме, цвету и времени созревания
3. Как вырастить баклажаны? Сажать баклажаны в правильное время
Баклажаны предпочитают теплую погоду, поэтому не сажайте их ранней весной вплоть до стабильного тепла.
Пересаживайте рассаду баклажанов в огород, когда температура почвы составляет не менее 21°C, при дневной температуре не ниже 21°C и ночной температуре выше 10°С.
4. Уход за растениями в течение всего сезона.
Обеспечьте баклажанам постоянный запас влаги, но не допускайте размокания почвы. Плоды будут мелкими и горькими, если баклажаны недостаточно поливать.
Баклажанам также нужно удобрение, чтобы хорошо плодоносить.
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