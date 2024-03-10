Вырастить здоровую рассаду баклажанов, которая в будущем принесет щедрый урожай, совсем не сложно, нужно лишь знать о нескольких важных нюансах.

Семена баклажанов на рассаду высевают в феврале-марте, на прорастание по сравнению с другими популярными культурами уйдет сравнительно много времени - до 12-15 дней.

Для баклажанов лучше всего подходит плодородная рыхлая почва нейтральной кислотности. При необходимости можно использовать специальный субстрат для выращивания пасленовых (баклажаны, томаты, перец), который продается в магазинах.

Для высева семян баклажанов, кроме обычных стаканчиков, кассет или горшков, можно использовать торфяные таблетки. В каждую емкость советуют высаживать одно или максимум два семян (пикирование баклажанов советуют не проводить, ведь они слишком нежные) на глубину 1-2 см.

Емкости, в которые высадили семена, накрываем пленкой и держим в теплом (+20+28 градусов) темном месте, пока не получим первые всходы (это займет до двух недель). Для проветривания каждый день на несколько минут убираем пленку.

Всходам нужно обеспечить дополнительное освещение, ведь рассада требует примерно 12 часов света в сутки. Важно: расстояние от лампы до растения должно составлять более 50 см. Оптимальная температура на этом этапе от +14 до +16 градусов днем ​​и +8+10 ночью.

Поливать рассаду впервые нужно через два-три дня после появления всходов, а дальше – раз в 3-4 дня. Поливаем небольшим количеством отстоявшейся воды.

Высаживать рассаду баклажанов в открытую почву рекомендуют в возрасте около 80 дней от появления всходов. К тому моменту растения в норме имеют прямой стербло высотой 16-25 см, крепкую корневую систему, 7-9 листьев, иногда даже первые бутончики.

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