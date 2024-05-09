Баклажаны лучше всего выращивать на открытом солнце, выберите место, где солнце будет светить не менее 6 часов каждый день.

Баклажанам нужна хорошо дренированная почва, обогащенная большим количеством органических веществ.

Подготовьте почву для баклажанов, тщательно прополав ее, перекопав, чтобы разрыхлить, и добавив выдержанный навоз или компост. До посадки следите за тем, чтобы на участке не было сорняков.

Баклажаны можно выращивать в горшках. Если возможно, выберите сорт, рекомендованный для выращивания в контейнерах.

Используйте почвенную смесь хорошего качества и убедитесь, что ваш контейнер достаточно велик для взрослых растений; для баклажанов рекомендуется минимум 40 литров.

В течение вегетационного периода имейте в виду, что растениям, выращенным в горшках, могут потребоваться дополнительные удобрения для стимулирования здорового роста.

Как сеять семена баклажанов в в открытый грунт? Семена баклажанов не требуют никакой обработки (например, замачивания, стратификации) перед посевом.

Семена баклажанов можно сеять прямо в сад или рассаду можно выращивать в лотках или других контейнерах и пересаживать в сад после того, как она укоренится.

Сейте семена баклажанов прямо в грядку на глубину 5 мм и на расстоянии 50–80 см друг от друга, рядами на расстоянии 60–100 см друг от друга.

Поддерживайте почву влажной, но никогда не мокрой и не сухой.

Семена должны прорасти примерно через 7–14 дней при температуре почвы 24–32°C.

Молодые саженцы баклажанов будут нуждаться в защите от вредителей, домашних животных и непогоды, пока они не приживутся.

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