Кабачки - популярний і простий у вирощуванні овоч, який швидко росте в теплу пору року, проте потрібно знати, чим потрібно підгодувати ці овочі.

Кабачки - великі, розлогі рослини, тому обов'язково дайте їм достатньо місця для росту та поширення, відстань між кожною рослиною має становити не менше 70 см.

Виберіть сонячне місце і вільно дренований ґрунт для кабачків , збагачений компостом або гною, що добре перепрів. Насіння потрібно близько 10 днів, щоб прорости, і його можна посіяти прямо в сад або в кошики і висадити пізніше.

Застосовуйте еко-водорості OCP, щоб дати насіння та рослин хороший початок.

Зверніть увагу, що кабачки чутливі до морозів, і для проростання насіння потрібен теплий ґрунт.

Мульчування кабачків необхідне підтримки вологості грунту і запобігання проростання бур'янів. Добре поливайте рослини, особливо в посушливі періоди та дні з високою температурою.

Чим підгодувати кабачки?

Якщо ви ще не працювали з компостом або витриманим гною - зараз саме час зробити це. Щоб забезпечити гарне постачання кальцієм, внесіть вапно або доломіт під час посадки та ще раз у середині вегетаційного періоду.

Кабачки ростуть швидко і дають багато плодів. Для їх підтримки рідкий корм сумішшю OCP еко-аміногро та OCP еко-водоростей кожні 2-4 тижні.

Кабачки будуть готові до збирання через 6-8 тижнів після посадки. Для оптимального смаку їх краще збирати довжиною близько 15 см за допомогою гострого ножа або секатора.

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