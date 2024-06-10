Кабачки — большие, раскидистые растения, поэтому обязательно дайте им достаточно места для роста и распространения, расстояние между каждым растением должно составлять не менее 70 см.
Выберите солнечное место и свободно дренируемую почву для кабачков, обогащенную компостом или хорошо перепревшим навозом. Семенам требуется около 10 дней, чтобы прорасти, и их можно посеять прямо в сад или в корзинки и высадить позже.
Применяйте эко- водоросли OCP , чтобы дать семенам и растениям хорошее начало.
Обратите внимание, что кабачки чувствительны к морозам, и для прорастания семян требуется теплая почва.
Мульчирование кабачков необходимо для поддержания влажности почвы и предотвращения прорастания сорняков. Хорошо поливайте растения, особенно в засушливые периоды и дни с высокой температурой.
Чем подкормить кабачки?
Если вы еще не работали с компостом или выдержанным навозом - сейчас самое время сделать это. Чтобы обеспечить хорошее снабжение кальцием, внесите известь или доломит во время посадки и еще раз в середине вегетационного периода.
Кабачки растут быстро и дают много плодов. Для их поддержки жидкий корм смесью OCP эко-аминогро и OCP эко-водорослей каждые 2-4 недели.
Кабачки будут готовы к сбору через 6-8 недель после посадки. Для оптимального вкуса их лучше всего собирать длиной около 15 см с помощью острого ножа или секатора.
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