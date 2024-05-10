Выращенные в домашних условиях помидоры могут иметь гораздо лучший вкус по сравнению с томатами, купленными в магазине, а выращивание самостоятельно дает возможность экспериментировать со всеми сортами.

Это руководство объяснит, когда сажать помидоры из семян, а когда сажать их на открытом воздухе, а также эксперты дали советы экспертов по садоводству.

Идеальное время для высадки помидоров в открытый грунт:

При посадке помидоров важно обеспечить успех урожая. Помидоры — растения для теплой погоды, которым нужно много солнца, чтобы хорошо расти и лучше всего расти при температуре от от 21 до 24 ° C.

Рассаду следует пересадить на улицу, как только минует риск заморозков и почва станет теплой — это будет зависеть от вашей зоны выращивания и погодных условий.

Помидоры обычно высаживают в открытый грунт через 4 недели после последних заморозков в вашем районе.

Большинство растений томатов высаживают на открытом воздухе, когда ночная температура достигает 10°C или выше. Обычно это происходит через несколько недель после последних заморозков.

Семена для рассады помидоров лучше всего сеять под навесом. Время посева помидор будет варьироваться в зависимости от сорта помидоров, которые вы выберете для выращивания, поэтому всегда обязательно следуйте инструкциям на упаковке семян помидоров.

Планируете ли вы выращивать помидоры в теплице или на открытом воздухе, рекомендуется сеять семена под навесом, поскольку они прорастают при температуре от 18 ° C до 25 ° C.

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