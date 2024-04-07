Закаливание рассады перед высадкой в ​​открытый грунт – это обязательный процесс, от которого зависит будущий урожай, в том числе перца, помидоров и других овощей.

Для того чтобы рассада выросла, была крепкой, здоровой и в будущем подарила урожай, ее необходимо закалять.

Ведь при переносе молодых сеянцев из тепличного климата в открытый грунт происходит радикальное изменение температурного режима, корневая система травмируется при пересадке. После этого нарушается обмен веществ внутри растений, замедляется рост корней.

Своими советами, как закалить рассаду поделилась фермер Юлия из села на Полтавщине.

По ее словам, первая закалка – землей.

«Четвертая часть почвы для рассады у нас земля из огорода. Почему не покупная? Потому что ее не накупишь. Да и зачем? Если рассада должна привыкать не к стерильности, потому расти ей потом все же на огороде. Но! Мы берем землю не после картофеля или томатов, а после фасоли, салата или зелени. Затем промораживаем ее и используем», - подчеркивает хозяйка.

Как закалить рассаду перед высадкой в ​​открытый грунт.

Также рассаду нужно закалить холодом. Для этого следует выдержать рассаду, которой 1-14 дней ночью при температуре 0-5 градусов. Допускаем столь низкую температуру до 4,5 часов. Можно так закалять 2 или 3 раза.

Еще одна закалка – солнцем.

По словам фермера, нужно постепенно приучать рассаду к солнцу, сначала на полчаса, затем на час и два часа.

Еще одну закалку, закалку влагой, лучше производить в солнечную и теплую погоду, чтобы влага лучше испарялась.

«Два дня обильно поливаем рассаду, чтобы земля была влажной во весь палец. Эта закалка понадобится, если летом будут затяжные дожди», – объяснила хозяйка.

Также проводится закалка засухой – в теплую погоду следует разрешить земле полностью просохнуть.

"Это как раз может быть профилактикой черной ножки. Да, листочки начинают немного засыпать, но как польешь, становятся очень резвыми. Делаем 2 раза», – советует хозяйка.

Как закалить рассаду перед высадкой в ​​открытый грунт.



Еще одна закалка рассады – ветром.



«В теплице мы время от времени открываем настежь окна и двери, делаем таким образом сквозняк. И проветривание, и закалка. Если вы растите рассаду дома, понемногу выносите рассаду на ветер», - советует Юлия.

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