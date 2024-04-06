Самые распространенные ошибки при выращивании помидоров могут испортить урожай, следует знать их, чтобы избежать потери помидоров.

Многим может быть интересно, как увеличить урожайность этого овоща. Важно понимать, что каждый сорт или гибрид помидоров имеет свою урожайность, и наша задача — не снизить ее своими действиями. Важно знать распространенные ошибки, которые могут препятствовать повышению урожайности помидоров.

Эту ошибку часто допускают начинающие огородники из-за сильной привязанности к растущим побегам. Не хочется удалять пасынки, но каждый пасынок требует соков и сил растения, которые могли бы быть использованы для формирования большего количества плодов. Избыточные пасынки также могут замедлить созревание плодов. Следует удалять лишнее.

Томаты должны иметь достаточно места для проветривания и освещения. "Загущенные посадки" могут привести к вытягиванию междоузлий и увеличению вероятности заболеваний. Кусты томатов должны получать солнечный свет со всех сторон.

Также помидоры нуждаются в большом количестве воды для того, чтобы кальций достиг верхушек плодов. Недостаток влаги может привести к увяданию растений, опаданию завязей и трещинам на плодах. Однако избыточный полив также вреден, поскольку способствует развитию грибковых заболеваний.

Переросшая рассада – это происходит из-за неправильного времени покупки рассады или излишней осторожности в высаживании ее в открытый грунт. Переросшая рассада тратит много времени на адаптацию, вместо того чтобы активно развиваться и увеличивать урожай.

Помидоры самоопыляются, но для увеличения урожайности можно им помочь. Опыление способствует образованию большего количества плодов. Опылять томаты легко — достаточно потрясти кусты в солнечную погоду, чтобы пыльца с тычинок попала на пестик.

Последние новости Украины:

Как и когда сажать морковь, чтобы хорошо уродилась: действенные советы.

Как сажать картофель так, чтобы он созрел быстрее.

Как посадить редис вовремя и получить хороший урожай.