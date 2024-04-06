Многим может быть интересно, как увеличить урожайность этого овоща. Важно понимать, что каждый сорт или гибрид помидоров имеет свою урожайность, и наша задача — не снизить ее своими действиями. Важно знать распространенные ошибки, которые могут препятствовать повышению урожайности помидоров.
Эту ошибку часто допускают начинающие огородники из-за сильной привязанности к растущим побегам. Не хочется удалять пасынки, но каждый пасынок требует соков и сил растения, которые могли бы быть использованы для формирования большего количества плодов. Избыточные пасынки также могут замедлить созревание плодов. Следует удалять лишнее.
Томаты должны иметь достаточно места для проветривания и освещения. "Загущенные посадки" могут привести к вытягиванию междоузлий и увеличению вероятности заболеваний. Кусты томатов должны получать солнечный свет со всех сторон.
Также помидоры нуждаются в большом количестве воды для того, чтобы кальций достиг верхушек плодов. Недостаток влаги может привести к увяданию растений, опаданию завязей и трещинам на плодах. Однако избыточный полив также вреден, поскольку способствует развитию грибковых заболеваний.
Переросшая рассада – это происходит из-за неправильного времени покупки рассады или излишней осторожности в высаживании ее в открытый грунт. Переросшая рассада тратит много времени на адаптацию, вместо того чтобы активно развиваться и увеличивать урожай.
Помидоры самоопыляются, но для увеличения урожайности можно им помочь. Опыление способствует образованию большего количества плодов. Опылять томаты легко — достаточно потрясти кусты в солнечную погоду, чтобы пыльца с тычинок попала на пестик.
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