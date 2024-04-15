Высадка рассады помидоров в открытый грунт – чрезвычайно ответственный момент, от которого будет зависеть урожай, поэтому нужно соблюдать несколько правил.

Опытные огородники рекомендуют высаживать рассаду помидоров на грядку тогда, когда температура грунта на глубине 40 сантиметров достигнет +15 градусов.

При более низких температурах корневой системе томатов будет сложно адаптироваться. А оптимальное время суток для высадки – после 17:00, когда солнце уже не такое агрессивное.

Важным фактором, свидетельствующим о готовности рассады к высадке, является длина стебля и количество листьев. Для переноски растений в открытый грунт их стебли должны быть длиной от 25 до 30 см, а также каждый саженец должен иметь 6-7 настоящих листьев.

Томаты нуждаются в большом количестве солнечного света и тепла, поэтому нужно подобрать для них подходящий участок на огороде. Почва - рыхлая и плодородная. Рекомендуется дважды внести в грунт удобрения: первый раз – в процессе глубокой вспашки, а второй – уже тогда, когда высаживаете рассаду.

В зависимости от сорта томатов, делаем на грядке лунки на расстоянии от 40 до 60 сантиметров, оставляя между рядами 60-90 сантиметров.

Держа саженец за верхнюю часть, опускаем его в лунку, далее, не отпуская верхушку растения, заливаем в лунку воду и хорошо прижимаем томат увлажненной землей. Такой способ посадки поможет скорейшему укоренению растений.

Когда пройдет две недели после высадки томатов, эксперты советуют впервые прополоть грядку, а также провести разрыхление почвы. Поливаем растения по необходимости, больше всего во влаге они будут нуждаться в период формирования завязи и созревания помидоров.

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