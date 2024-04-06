Для того чтобы вырастить крепкую и здоровую рассаду перца, а в будущем получить отличный урожай, можно воспользоваться методом, которым поделилась опытная хозяйка.

Рассада перца очень капризная, но, несмотря на это, почти каждый огородник и дачник не жалеет времени и сил на то, чтобы вырастить на своем участке сочные, вкусные и полезные плоды этой культуры, пишет Politeka.net.

Время посева семян перца зависит от условий и посадки рассады. Если это теплица и есть обогрев, семена высевают уже в феврале, а высадку рассады производят во второй половине апреля.

Как вырастить самую крепкую рассаду перца.

Если теплица не обогревается, посев производится в начале марта, а высадка рассады – в начале мая. При выращивании перца в открытом грунте семена перца высевают в первой декаде апреля, а рассада высаживается в начале июня.

У каждого хозяина и хозяйки есть свои секреты и наработки по выращиванию рассады перца. Своим секретом поделилась и опытная хозяйка, автор блога «Овощи с Майдановки» Елена Снисаренко.

Хозяйка предпочитает выращивать рассаду перца в кассетах.

«Выращиваем мы перец в кассетах номер 77», - рассказала Елена.

Как вырастить самую крепкую рассаду перца.

По ее словам, преимущества кассетного выращивания рассады перца в том, что такая рассада спасена от стресса при пересадке в грунт. Небольшие, но хорошо развитые растения, быстро укореняющиеся и уверенно идут в рост.

«По данным исследовательских работ в этой области, 25-30-дневная кассетная рассада опережает в развитии растения, которые «старше» вдвое, но выращены обычным способом, и обеспечивает более высокие и ранние урожаи», – рассказала хозяйка.

Отметим, что выращивание рассады перца в кассетах – это действительно удобный способ получить здоровые растения этой овощной культуры. На сегодняшний день в продаже есть широкий выбор кассет: с большим и меньшим количеством отверстий, с крышками, которые можно использовать как мини-парники.

Еще один эффективный способ выращивания рассады перца – сеять в торфяные таблетки.

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