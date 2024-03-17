Ця помилка у вирощуванні перцю та баклажанів може стати причиною того, що смакувати врожаєм так і не доведеться.
Про неї розповіла господиня і авторка блогу «Hroshi na horodi» пані Юлія. Мова йде про весняні заморозки, яки є дуже частим явищем.
«Найперше і найголовніше - це правильно вибрати рослини. Ніяких огірків, баклажанів та перцю. Вони йдуть у другий оборот в неопалювальних теплицях», - підкреслила господиня.
За її словами, спочатку краще посіяти редиску, салат, капусту, шпинат, цибулю.
«Ці культури, при умові хорошого насіння нормально переносять приморозки», - запевнила пані Юлія.
Також господиня зазначила, що гібриди стійкі до холоду ніколи не пострілкуються і не зацвітуть.
Підкреслимо, що весняні заморозки дійсно можуть погубити всю розсаду. Зазвичай похолодання бувають нічними, рідко - тривають кілька днів.Захистити рослини можна посадкою в закритий грунт - парники і теплиці, однак іноді температура опускається до таких низьких значень, що загине навіть теплична розсада.
Слід пам’ятати, що розсада, вирощена в домашніх умовах навіть з попередним загартуванням, не переносить похолодань.
Так, перці дуже прискіпливі до температурного режиму. Вони зупиняться у зростанні при +15 градусах, але критичної для них є температура в +3 градуси. При подальшому зниженні температури перець загине.
Що ж стосується баклажанів, то температура нижче +10 градусів може стати згубною, якщо протримається тривалий час.
Щоб розсада перцю і баклажанів не загинула не можна висаджувати їх на грядки занадто рано.
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