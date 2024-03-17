Через цю помилку урожаю перця, баклажанів, огірків та інших овочів можна так и не дочекатися.

Ця помилка у вирощуванні перцю та баклажанів може стати причиною того, що смакувати врожаєм так і не доведеться.

Про неї розповіла господиня і авторка блогу «Hroshi na horodi» пані Юлія. Мова йде про весняні заморозки, яки є дуже частим явищем.

«Найперше і найголовніше - це правильно вибрати рослини. Ніяких огірків, баклажанів та перцю. Вони йдуть у другий оборот в неопалювальних теплицях», - підкреслила господиня.

За її словами, спочатку краще посіяти редиску, салат, капусту, шпинат, цибулю.

«Ці культури, при умові хорошого насіння нормально переносять приморозки», - запевнила пані Юлія.

Також господиня зазначила, що гібриди стійкі до холоду ніколи не пострілкуються і не зацвітуть.

Підкреслимо, що весняні заморозки дійсно можуть погубити всю розсаду. Зазвичай похолодання бувають нічними, рідко - тривають кілька днів.Захистити рослини можна посадкою в закритий грунт - парники і теплиці, однак іноді температура опускається до таких низьких значень, що загине навіть теплична розсада.

Слід пам’ятати, що розсада, вирощена в домашніх умовах навіть з попередним загартуванням, не переносить похолодань.

Так, перці дуже прискіпливі до температурного режиму. Вони зупиняться у зростанні при +15 градусах, але критичної для них є температура в +3 градуси. При подальшому зниженні температури перець загине.

Що ж стосується баклажанів, то температура нижче +10 градусів може стати згубною, якщо протримається тривалий час.

Щоб розсада перцю і баклажанів не загинула не можна висаджувати їх на грядки занадто рано.

Останні новини України:

Як виростити урожай перцю ще більшим і раніше: важливий секрет.

Чим краще обробити насіння перцю, томатів та баклажанів.

Особливо важливо для перцю та помідорів: як правильно загартувати розсаду.