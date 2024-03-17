Из-за этой ошибки урожая перца, баклажанов, огурцов и других овощей можно так и не дождаться.

Эта ошибка в выращивании перца и баклажанов может стать причиной того, что наслаждаться урожаем так и не придется.

О ней рассказала хозяйка и автор блога «Hroshi na horodi» пани Юлия. Речь идет о весенних заморозках, которые являются очень частым явлением.

«Самое первое и самое главное – это правильно выбрать растения. Никаких огурцов, баклажанов и перца. Они идут во второй оборот в неотапливаемых теплицах», - подчеркнула хозяйка.

По ее словам, сначала лучше посеять редис, салат, капусту, шпинат, лук.

«Эти культуры, при условии хороших семян нормально переносят заморозки», - заверила Юлия.

Также хозяйка отметила, что гибриды устойчивы к холоду, никогда не пострелкуются и не зацветут.

Подчеркнем, что весенние заморозки действительно могут погубить всю рассаду. Обычно похолодания бывают ночными, редко – продолжаются несколько дней. Защитить растения можно посадкой в ​​закрытый грунт – парники и теплицы, однако иногда температура опускается до таких низких значений, что погибнет даже тепличная рассада.

Следует помнить, что рассада, выращенная в домашних условиях даже с предварительной закалкой, не переносит похолоданий.

Так, перцы очень придирчивы к температурному режиму. Они остановятся в росте при +15 градусах, но критической для них температура в +3 градуса. При дальнейшем понижении температуры перец погибнет.

Что касается баклажанов, то температура ниже +10 градусов может стать губительной, если продержится длительное время.

Чтобы рассада перца и баклажанов не погибла, нельзя высаживать их на грядки слишком рано.

Последние новости Украины:

Как вырастить урожай перца еще больше и раньше: важен секрет.

Чем лучше обработать семена перца, томатов и баклажанов.

Особенно важно для перца и помидоров: как правильно закалить рассаду.