Подкормить кабачки в июне можно несколькими способами.

Об этом стало известно на youtube-канале "Наша дача".

Удобрение для кабачков из курник: берем одну часть куриного помета, специально термообработанного, чистенького и заливаем одной частью воды. То есть один на один разводим и получим через 3-4 дня концентрат.

Это удобрение хорошо подходит для первой половины вегетации кабачков, именно оно идеально подходит для наращивания зеленой массы, когда растение увеличивается еще до плодоношения.

Также удобрение идеально подходит , в том числе, для ремонтантной малины на выгонку, то есть, однолетних побегов на которых будем убирать урожай, можно проводить подкормку именно куриным пометом.

Разводим пол-литровую банку приготовленного концентрата курятника на 10 л воды, обычная пол-литровая банка. Перчатку обязательно нужно одевать, потому что это грязная работа.

Можно заменить курник любым удобрением для кабачков, в котором подавляющее большинство азотной составляющей.

То есть с повышенным азотом может быть, например, rost концентрат, может быть и аммиачная селитра.

Однако специалист говорит, что чисто селитра ничем не поможет для кабачков, потому что будет слишком много азота.

Если будет преувеличение азота, то растение будет болеть, кабачки очень легко будут поражаться разными болезнями – это излишки азота.

Последние новости Украины:

Идеальное время для высадки помидоров в открытую почву: хозяйки раскрыли секрет.

Урожай помидоров гарантирован: пять простых секретов по уходу за томатами на огороде.

Когда сеять баклажаны в открытую почву.